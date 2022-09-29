Психолог рассказала о пользе ужасающей игрушки "Хаги Ваги"

Популярная игрушка "Хаги Ваги" не оказывает негативного воздействия на психику детей, несмотря на свой ужасающий вид. Наоборот, она несёт в себе полезную функцию — помогает научиться пугаться, а это важная задача для ребёнка, ведь так он готовиться к взрослой жизни и к потенциальным тревожным ситуациям. Об этом рассказала детский психолог Татьяна Гилёва в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

"Где-то в возрасте пяти лет, когда лобные доли начинают ещё больше увеличиваться, у ребенка возникают страхи и фантазии. Именно на этом этапе дети выбирают такие пугающие игрушки. Но иногда то, что внутри детей, тоже требует выхода наружу. Дети даже с самыми милыми куклами могут разыгрывать страшные сюжеты. Им нужно как-то прожить те чувства, которые переживаются прямо сейчас в связи какой-то волнующей ситуацией", — отметила эксперт.

Психолог подчеркнула, что намного опаснее, если ребёнок не проживает ситуацию и оставляет негативные импульсы внутри. По её словам, малышей может пугать тревога родителя, который начинает волноваться и пытаться найти признаки нарушений в психике. А совместная игра поможет легче прожить страшную ситуацию — тогда ребёнок получит поддержку от взрослого. Гилёва отметила, что именно посредством игры дети учатся первым навыкам коммуникации.

"Не так-то страшно, когда вместо кукол дети используют тактильные игрушки, которые пугают на вид родителя. Ребёнок познает мир, а игрушки — это один из способов, которым он это делает", — заключила психолог.