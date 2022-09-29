Спартаковец Соболев признан лучшим футболистом чемпионата России в сентябре
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев признан лучшим футболистом чемпионата России в сентябре. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
Соболев, забивший в этом месяце три гола в трёх матчах, победил в фанатском голосовании и набрал большинство голосов экспертов телеканала "Матч Премьер". По мнению экспертов РПЛ, лучшими в сентябре стали полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой и форвард "Ростова" Дмитрий Полоз.
После десяти туров таблицу чемпионата России возглавляет "Зенит", набравший 26 очков. Вторым идёт "Ростов", у которого 22 балла. По 20 очков в копилке столичного ЦСКА и "Краснодара". "Спартак" с 19 баллами занимает пятую строчку.
ФК "Спартак"