Спартаковец Соболев признан лучшим футболистом чемпионата России в сентябре

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев признан лучшим футболистом чемпионата России в сентябре. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Соболев, забивший в этом месяце три гола в трёх матчах, победил в фанатском голосовании и набрал большинство голосов экспертов телеканала "Матч Премьер". По мнению экспертов РПЛ, лучшими в сентябре стали полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой и форвард "Ростова" Дмитрий Полоз.