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29 сентября, 10:27

Спартаковец Соболев признан лучшим футболистом чемпионата России в сентябре

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев признан лучшим футболистом чемпионата России в сентябре. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Соболев, забивший в этом месяце три гола в трёх матчах, победил в фанатском голосовании и набрал большинство голосов экспертов телеканала "Матч Премьер". По мнению экспертов РПЛ, лучшими в сентябре стали полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой и форвард "Ростова" Дмитрий Полоз.

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После десяти туров таблицу чемпионата России возглавляет "Зенит", набравший 26 очков. Вторым идёт "Ростов", у которого 22 балла. По 20 очков в копилке столичного ЦСКА и "Краснодара". "Спартак" с 19 баллами занимает пятую строчку.

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ФК "Спартак"

Роман Фейгин

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