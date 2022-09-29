"Калашников" увеличил выпуск оружия до рекордных за последние 20 лет объёмов
"Калашников" увеличил объёмы выпуска стрелкового оружия на 40%
Концерн "Калашников" принял решение увеличить объёмы выпуска стрелкового оружия на 40%. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний.
"Концерн "Калашников" увеличил объёмы выпуска стрелкового оружия на 40%. Существенное увеличение объёмов производства стрелкового оружия в 2022 году достигнуто за счёт экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия", — говорится в сообщении.
В сентябре 2022 года у концерна получилось достичь уровня фактических продаж гражданского оружия на экспорт, равного всему показателю за 2021 год. Таким образом, текущий план производства стал рекордным за последние 20 лет.
Ранее концерн сообщал, что ВС РФ начали активно эксплуатировать беспилотники ZALA. В частности, речь идёт о дронах-камикадзе "Куб" и "Ланцет", представляющих из себя барражирующие боеприпасы различного назначения.
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