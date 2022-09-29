"Калашников" увеличил выпуск оружия до рекордных за последние 20 лет объёмов

Концерн "Калашников" принял решение увеличить объёмы выпуска стрелкового оружия на 40%. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний.

"Концерн "Калашников" увеличил объёмы выпуска стрелкового оружия на 40%. Существенное увеличение объёмов производства стрелкового оружия в 2022 году достигнуто за счёт экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения и роста экспорта гражданского оружия", — говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года у концерна получилось достичь уровня фактических продаж гражданского оружия на экспорт, равного всему показателю за 2021 год. Таким образом, текущий план производства стал рекордным за последние 20 лет.