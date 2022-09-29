В Кремле не исключили, что ЧП на "Северных потоках" могло быть терактом
Песков допустил, что на "Северных потоках" могли устроить теракт
Утечка газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" могла произойти вследствие теракта. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Одним их таких вопросов стала тема взаимодействия России и США в рамках расследования инцидента на газопроводах. Комментируя это, Песков подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона "нет субстантивных контактов и сотрудничества органов безопасности", поэтому такой вариант исключается.
"Вместе с тем беспрецедентный характер этого события, похоже, что это какой-то террористический акт, возможно, на государственном уровне, конечно, требует очень активного, энергичного сотрудничества. Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства", — подчеркнул представитель Кремля.
Вместе с тем Песков заявил, что для расследования ЧП необходимо взаимодействие нескольких стран. Однако в нынешних геополитических условиях по этой теме "возникает очень много вопросов", отметил пресс-секретарь, добавив, что пока в Кремле не знают, сможет ли быть запущен "Северный поток" после восстановления.
Напомним: ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", которая была заполнена техническим газом. Позже оказалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". Это произошло в результате разрушений, которые, по данным компании Nord Stream AG, носят беспрецедентный характер. 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвёртую утечку газа из трубопроводов. В РФ возбудили дело об акте международного терроризма после ЧП на "Северных потоках".
Twitter/Forsvaret