В Кремле не исключили, что ЧП на "Северных потоках" могло быть терактом

Утечка газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" могла произойти вследствие теракта. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Одним их таких вопросов стала тема взаимодействия России и США в рамках расследования инцидента на газопроводах. Комментируя это, Песков подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона "нет субстантивных контактов и сотрудничества органов безопасности", поэтому такой вариант исключается.

"Вместе с тем беспрецедентный характер этого события, похоже, что это какой-то террористический акт, возможно, на государственном уровне, конечно, требует очень активного, энергичного сотрудничества. Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства", — подчеркнул представитель Кремля.