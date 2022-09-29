Песков призвал быстро исправлять ошибки при информировании о мобилизации
Информирование о частичной мобилизации в России не происходит без ошибок, в том числе у представителей власти, однако главное, чтобы они быстро исправлялись. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Бывают ошибки, но главное, чтобы они оперативно поправлялись", — сказал он журналистам.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. Ранее Лайф рассказывал, какие кредитные и налоговые поблажки, пособия и отсрочки есть для мобилизованных. При этом сейчас правительство и Госдума в оперативном режиме готовят нормативные акты о дополнительных гарантиях для таких граждан. Например, уже одобрены поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа.