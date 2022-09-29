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29 сентября, 10:13

Александр Емельяненко сообщил, что подписал контракт на новый поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил в социальных сетях, что заключил контракт на новый бой. Имя своего очередного соперника он не уточнил.

"Сегодня я подписал контракт на новый бой. Буду радовать вас своими выступлениями. Новый бой! Угадайте, где и с кем?" сказал Емельяненко.

На прошлой неделе Вячеслав Дацик нокаутировал Александра Емельяненко в первом же раунде поединка в московском спорткомплексе "ЦСКА-арена" всего через несколько секунд после начала боя.

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Ранее Лайф публиковал видео с извинениями Александра Емельяненко. Он пообещал, что "так больше не будет". Дацик также извинился, но за то, что "всё так быстро закончилось".

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Роман Фейгин

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