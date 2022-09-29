Валуев получил повестку в военкомат

Депутат Госдумы Николай Валуев сообщил, что получил повестку и в скором времени намерен отправиться в военкомат. Об этом он рассказал в беседе с газетой "Известия".

Валуев получил повестку в рамках частичной мобилизации. Видео © Telegram / IZ.RU

"Мне тоже пришла повестка, я сейчас в военкомат поеду. Мне надо ехать домой. У нас очень много выездных заседаний было, повестка пришла прямо перед поездкой в Донбасс, и меня дома не было. На следующей неделе я поеду обязательно, явлюсь в военкомат", — сказал парламентарий.

Валуев подчеркнул, что частичная мобилизация — это очень важное решение для России. По его словам, сегодня военные действия ведутся на достаточно протяжённом отрезке границы и того ресурса, который является контрактным, не хватает.