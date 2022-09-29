Подписание договоров о вхождении новых территорий в состав России состоится 30 сентября

30 сентября в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Завтра в Большом Кремлёвском дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объёмное выступление президента Путина на этом мероприятии. Это не Послание Президента Федеральному собранию, очень важно не путать", — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что президент РФ встретится с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на полях церемонии.