В Кремле ожидают, что Белоруссия своевременно примет решение о признании Крыма частью России

В Кремле полагают, что Белоруссия самостоятельно и своевременно примет решение о признании Крыма частью России. Об этом заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, этот вопрос не обсуждался на недавней сочинской встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Это абсолютно внутреннее дело и суверенное право Белоруссии. Мы ожидаем, что наши белорусские товарищи самостоятельно и для них своевременно примут соответствующее решение", — резюмировал представитель Кремля.

Напомним, что летом президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что пока не было необходимости в признании ДНР и ЛНР, однако, если потребуется, Минск пойдёт на этот шаг без раздумий. Тем не менее, по его словам, это бы "ничего не добавило "ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму.