В Кремле сообщили о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана
Песков: Телефонный разговор Путина и Эрдогана пока готовится
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в настоящий момент находится в процессе подготовки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Такой телефонный разговор готовится, мы сообщим, когда он состоится", — сказал представитель Кремля.
Ранее Эрдоган рассказал, о чём решил поговорить с Путиным. Турецкий президент подчеркнул, что высоко оценивает телефонные переговоры с российским коллегой, которые пройдут в четверг, 29 сентября.
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