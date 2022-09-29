НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 сентября, 10:14

В Кремле сообщили о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана

Песков: Телефонный разговор Путина и Эрдогана пока готовится

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в настоящий момент находится в процессе подготовки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Такой телефонный разговор готовится, мы сообщим, когда он состоится", — сказал представитель Кремля.

Эрдоган: Если Путин решил присоединить новые территории, он так и сделает

Эрдоган: Если Путин решил присоединить новые территории, он так и сделает

Ранее Эрдоган рассказал, о чём решил поговорить с Путиным. Турецкий президент подчеркнул, что высоко оценивает телефонные переговоры с российским коллегой, которые пройдут в четверг, 29 сентября.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров