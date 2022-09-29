В Кремле сообщили о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в настоящий момент находится в процессе подготовки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Такой телефонный разговор готовится, мы сообщим, когда он состоится", — сказал представитель Кремля.