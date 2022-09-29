Названы три советские привычки, продлевающие жизнь

Доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Лайфом раскрыл секреты долголетия, которые берут начало ещё из Советского Союза. Оказывается, продлить себе жизнь гораздо проще, чем кажется.

Так, в СССР широко пропагандировалось закаливание, в том числе обливание холодной водой. Подобная терапия, как уточнил наш собеседник, на самом деле невероятно полезна с медицинской точки зрения. Процедура хорошо тренирует сосуды, усиливая их дренажную функцию. С помощью холодной воды также можно лечить боли головы, спины, суставов, синдром хронической усталости и даже депрессию.

Ещё один секрет долголетия кроется в раннем пробуждении, отметил Шахнович. О том, что рано вставать полезно, люди знали ещё в глубокой древности, о чём свидетельствует множество поговорок и пословиц на эту тему. Чтобы раньше вставать, нужно раньше ложиться. Конечно, это суперочевидно, но главное, что это работает. По словам невролога, дело в том, что именно в промежуток между 21:00 и 22:00 вырабатывается гормон сна (мелатонин), с помощью которого снижается выработка цитокинов, вызывающих воспаления.

"Также он способствует профилактике расстройств мозга и сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку является антиоксидантом. Но ещё важнее, чем рано вставать, полноценно высыпаться. Здоровый сон должен быть не менее шести часов", — добавил специалист.

И, наконец, третий секрет долголетия из СССР — это лыжная ходьба. Медик обратил внимание на то, что этот вид спорта был крайне популярен в советские годы. На лыжах ходили буквально все: и молодёжь, и старики. Сейчас же лыжников гораздо меньше, а зря. Данный вид спорта чрезвычайно полезен для сердечно-сосудистой системы. Прогулки на лыжах способствуют улучшению кровообращения, а также являются хорошей профилактикой для неврологических заболеваний, резюмировал Шахнович.