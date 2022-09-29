Кремль: Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос признания Минском Абхазии и Южной Осетии
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко не обсуждали на переговорах в Сочи вопрос признания Минском Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, эти темы не были в повестке дня", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Он также уточнил, что на встрече в Сочи, в частности, не поднимался вопрос признания Крыма частью России.
Накануне стало известно, что Лукашенко впервые посетил Абхазию с официальным визитом. В рамках поездки он встретился с главой республики Асланом Бжанией, с которым обсудил вопросы укрепления отношений двух стран. После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила белорусского лидера в нарушении двусторонних отношений и международного права. Также в грузинский МИД из-за этого был вызван посол Белоруссии Анатолий Лис.
Сайт президента Белоруссии