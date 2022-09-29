Кремль: Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос признания Минском Абхазии и Южной Осетии

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко не обсуждали на переговорах в Сочи вопрос признания Минском Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, эти темы не были в повестке дня", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.