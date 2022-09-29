Путин 29 сентября проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ

Российский лидер Владимир Путин проведёт 29 сентября оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Его слова в начале этого мероприятия мы сделаем публичными", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.