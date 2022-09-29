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29 сентября, 10:18

Путин 29 сентября проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ

Российский лидер Владимир Путин проведёт 29 сентября оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Его слова в начале этого мероприятия мы сделаем публичными", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

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Ранее Песков заявил, что подписание договоров о вхождении новых территорий в состав России состоится 30 сентября. Речь идёт о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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Getty Images / Handout / Kremlin Press Office

Александр Юнашев

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