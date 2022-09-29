Путин позволил кабмину запрещать перевозки грузов компаниям недружественных стран
Правительство РФ получило право запрещать грузоперевозки компаниями недружественных стран по территории России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
"Предоставить Правительству Российской Федерации полномочие по установлению запрета на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов", — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Кабмин уполномочен устанавливать сроки запрета, виды автомобильных перевозок, а также условия, при которых запрет не применяется. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее Лайф рассказывал, что в Казахстане задерживают российские фуры и изымают документы. По данным "Известий", речь идёт о транзитной транспортировке товаров из Европы. Лайф рассказывал, зачем Казахстану потребовалось останавливать грузы из России.
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