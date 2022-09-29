Путин позволил кабмину запрещать перевозки грузов компаниям недружественных стран

"Предоставить Правительству Российской Федерации полномочие по установлению запрета на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов", — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.