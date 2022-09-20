В Казахстане задерживают российские фуры и изымают документы

В Казахстане начали задерживать российские грузовики с европейскими товарами. Газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) сообщает, что на территории республики застряло уже не меньше восьми автопоездов.

Представитель ассоциации рассказал, что часть задержанных машин находятся на стоянках для нарушителей и каждый день хранения здесь обходится дорого. Другие фуры находятся на таможенных терминалах. А некоторые автопоезда и вовсе стоят прямо на дороге. У водителей изъяты все документы, они не могут из-за этого никуда уехать.

Газета пишет, что речь идёт о транзитной транспортировке товаров из Европы. Их из ЕС направляют на белорусскую границу, а затем на грузовиках компаний из России или Белоруссии — в Казахстан.

Как считают в Минтрансе России, Астана ввела необоснованные требования. В АСМАП обратились к российским бизнесменам с призывом временно воздержаться от транзитной перевозки до разрешения ситуации.