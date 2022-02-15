Дорога перемен: Зачем Россия собирается строить 8500-километровую трассу до Китая в обход Казахстана Конец работ по строительству участка Москва – Казань на трассе М12 был намечен на 2024 год, но президент России уже поручил продлить её до Екатеринбурга. Для чего строится уникальная трасса? 14 февраля, 21:40 Фото © Shutterstock

Дорога перемен

Трасса М12 уже на первом этапе своего строительства свяжет Москву с Казанью, благодаря чему добраться из одной точки в другую можно будет всего за шесть с половиной часов. Два кита, на которых держится проект, — повышение пропускной способности (четыре полосы, уже на первом этапе допустимая скорость — 120 км/ч) и сокращение уровня аварийности в несколько раз по сравнению с М5 "Урал" до Челябинска и М7 "Волга" до Уфы. Тем более что ролевая модель есть — это скоростная автодорога М11 "Нева", связывающая две столицы. Президент России уже распорядился форсировать строительные работы на участке Москва – Казань, чтобы сделать передышку и продолжить строительство в направлении Екатеринбурга.

Укладка асфальта на четырёхполосной автомобильной дороге. Фото © ТАСС / Матыцин Валерий

Участок Казань – Екатеринбург станет наиболее сложным с точки зрения строительства и очень важным с точки зрения привлечения китайских и европейских инвесторов, ведь после ввода дороги в эксплуатацию по нему можно будет провозить до 100 млн тонн грузов в год. Но и это не предел мечтаний. Следующая точка назначения — Сиань, промышленный город в самом центре Китая. Достигнув этой точки, Россия сможет в полной мере реализовать свой сухопутный транзитный потенциал: из Санкт-Петербурга китайские грузы можно отправлять в Европу, предварительно доставив их в Северную столицу по суше за рекордно короткое время.

Новая дорога жизни

Идея строительства транспортного коридора Европа – Западный Китай впервые прозвучала ещё в 2014 году. Тогда одним из участников проекта был заявлен Казахстан. Ещё пару лет назад не было сомнений в том, что грандиозная магистраль, которая соединит Европу и Азию, пройдёт через Казахстан: через территорию этой страны проходит кратчайший путь между Москвой и Сианем. Но это формальный подход, не учитывающий многих факторов и главнейшего правила логистики: кратчайший путь — не обязательно тот, который короче, но тот, который выгоднее и безопаснее.

Недавние погромы и активность бандитских групп в Казахстане, едва не захвативших власть, — один из рисков, которые нельзя сбрасывать со счетов. Нивелировать такую угрозу просто — достаточно пойти в обход. Тогда получится, что трасса М12 пройдёт далее от Екатеринбурга до Омска, от Омска — до Новосибирска. Далее — Бийск, Алтай, Монголия, и уже вслед за ней — Китай. Даже если Казахстан гарантирует безопасность проекта на своей территории и включится в работу, отказываться от строительства супертрассы по своей территории нельзя.

Беспорядки в Казахстане. Фото © shutterstock

Конечно, придётся строить около 1000 дополнительных километров дороги, лезть через Алтайские горы. Но в перспективе это окупится, и сразу по нескольким направлениям. Во-первых, это будет способствовать притоку инвестиций в отдалённые регионы России. К строительству дороги будут привлекаться местные подрядчики, в качестве стройматериалов будут использоваться местные ресурсы. К работе можно будет привлечь нуждающееся в работе и заработке местное население, что благоприятно скажется на экономике. После того как дорога будет запущена в эксплуатацию, она начнёт обрастать соответствующей инфраструктурой: придорожными кафе, автосервисами и так далее. Самый отдалённый край благодаря магистрали быстро цивилизуется, в нём вырастет уровень жизни. По предварительным подсчётам, суммарный прирост внутреннего регионального продукта на этих территориях составит свыше 500 млрд рублей к 2050 году.

Платная трасса

Поскольку транзитного коридора через Казахстан, скорее всего, не будет, а дорога, как и М11, будет платной, европейские и китайские дальнобойщики будут платить прямиком в российскую казну. Косвенно они также будут оставлять свои деньги, оплачивая бензин, покупая еду, снимая жильё. В перспективе с проекта можно будет снимать миллиарды долларов, и это только с дополнительного транзита. Если удастся реализовать "магистраль века", русский транзит будет вне конкуренции. Потребность в нём существует уже давно: с каждым годом объём товарооборота между Россией и КНР только растёт, а в 2021 году он достиг рекордного уровня в $146,88 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 35,8%.

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Новый транзитный коридор "шёлкового пути XXI века" после завершения строительства станет самой быстрой трассой для коммерческих перевозок в Европе и Азии. Протяжённость магистрали Москва – Сиань будет сопоставима с маршрутом ралли Париж – Дакар: она составит 8500 км. На то, чтобы проехать её полностью, водителям потребуется не более 10 суток. Это значительно быстрее, чем самый популярный маршрут — по морю. Если всё пройдёт так, как запланировано, то на крупнейшем автобане из Европы в Азию появится не только инфраструктура, но и дополнительные развязки. Их наличие на трассе М12 в перспективе даст старт развитию всех регионов, через которые идёт дорога, — от Поволжья до Сибири.

После того как первые этапы строительства скоростной автодороги М12 Москва – Казань – Екатеринбург с продлением до Тюмени и Челябинска будут завершены в 2024 году, российские регионы получат современную трассу и мощный импульс в экономическом развитии.

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