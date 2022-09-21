Импорту параллельно : Зачем Казахстану потребовалось останавливать грузы из России Чем и когда закончится история с остановкой российского грузового транспорта в Казахстане. 20 сентября, 21:40 Обложка © ТАСС / Невар Виталий

Власти Казахстана начали блокировать российские грузовики с товарами из Европы, ссылаясь на новые требования. От водителей требуют разрешительных документов на грузы, выданные перевозчикам из ЕС, которых у водителей из России нет. Новое правило противоречит документам о международном автомобильном сообщении, объясняют эксперты. В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) рассказали, что на границе застряло не меньше восьми автопоездов. За странными нововведениями могут скрываться попытки Астаны продемонстрировать согласие с американскими требованиями, которые угрожают Казахстану вторичными санкциями, либо передел внутреннего рынка грузоперевозок, от которого теперь страдают российские компании.

Речь идёт о транзитной транспортировке товаров из Европы. Их из ЕС направляют на белорусскую границу, а затем на грузовиках компаний из России или Белоруссии — в Казахстан. Как считают в Минтрансе России, Астана ввела необоснованные требования. В АСМАП обратились к российским бизнесменам с призывом временно воздержаться от транзитной перевозки до разрешения ситуации.

— Можно предположить, что власти Казахстана опасаются, что их страна будет использоваться для транзита запрещённых товаров и подвергнется вторичным санкциям, поэтому они таким образом пытаются обеспечить себе страховку. Скорее всего, это решение связано с проведением Россией спецоперации на Украине и будет зависеть от политической ситуации, то есть от окончания украинского конфликта. Либо пока внутри ЕАЭС не появятся новые правила транзита и гарантии для стран. Если посмотреть на ситуацию глазами казахстанских чиновников, которые опасаются, что в случае рестрикций со стороны Запада Россия не сможет компенсировать потери Астане, они стараются избежать рисков, — считает ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов.

Эксперты отмечают, что экономика Казахстана во многом зависит от России, но Москва не намерена оказывать давление на Астану. Как следствие, российская власть придерживается достигнутых договорённостей с Казахстаном и идёт на компромиссы.

— Казахи демонстрируют формальное соблюдение ультиматумов США в вопросе торговли с Россией, в то же время события связаны с казахскими локальными бизнес-интересами,— полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — На текущий момент правила перевозок, применяемые Казахстаном, не влияют на параллельный импорт в России. От него страдают только те грузы, которые перевозятся через территорию России для самого Казахстана. Именно их перевозка сейчас останавливается по формальным признакам. Таким образом, речь может идти о попытках Казахстана провести борьбу за передел рынка перевозок, а также ограничить параллельный импорт в свою собственную страну в рамках какого-то внутреннего противостояния между бизнес-группами. Так или иначе, принимаемые меры достаточно странные, они создают неудобства российским автоперевозчикам, но основной ущерб наносят не России, а Казахстану.

Фото © Shutterstock Почему Казахстан пытается усидеть на всех стульях сразу и к чему это его приведет? 0 К новому госперевороту Астана надеется на ОДКБ И денежки попилить, и Америке козырнуть

Авторы Елена Стафеева