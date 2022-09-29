ПВО РФ за сутки сбила 8 дронов, 17 снарядов РСЗО и ракету HARM ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили восемь беспилотников ВСУ, ликвидировали 17 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также уничтожили одну противорадиолокационную ракету HARM. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, дроны были сбиты в районах населённых пунктов Александровка Николаевской области, Брускинское, Райское и Садок Херсонской области, Ясеновка Луганской Народной Республики, Павловка и Петровское Донецкой Народной Республики. А снаряды РСЗО и ракеты — в районах Новой Каховки и Херсона.

Как уточнил генерал-лейтенант, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 307 самолётов, 155 вертолётов, 2107 беспилотников, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3439 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5973 единицы специальной военной автомобильной техники.