В случае ядерного удара силы НАТО могут зайти на Украину, считают в Польше

В случае применения Россией ядерного оружия силы НАТО, вероятно, войдут на территорию Украины. Такой вариант развития событий допустил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, добавив, что удары сил Североатлантического альянса будут носить неядерный характер.

"До сих пор никто не рассматривал возможности применения ядерного оружия. В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, такой, как это представил шеф Национального Совета безопасности США Джейк Салливан. Это привело бы к неядерному ответу на территории Украины", — сказал польский чиновник в интервью радиостанции RMF FM.

По его словам, ядерный удар означал бы нарушение консенсуса постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые сами являются обладателями ядерного оружия. При этом Рау уточнил, что ввод войск НАТО даже в таком случае не был бы обязательным — альянс смог бы наносить удары с территории других государств, используя авиацию и ракеты.