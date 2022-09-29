В Туве завершена частичная мобилизация из-за выполнения квоты. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе руководителя республики.

В пресс-службе также сообщили, что жители региона по-прежнему могут получать повестки от военкоматов, документы направляются для уточнения информации. Как отметили власти Тувы, в общей сложности в республике мобилизовали почти 700 человек.