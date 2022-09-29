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29 сентября, 11:22

В Туве завершена частичная мобилизация

В Туве выполнена квота по частичной мобилизации

В Туве завершена частичная мобилизация из-за выполнения квоты. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе руководителя республики.

"Сегодня военный комиссар республики Демир-оол Артына доложил главе республики Владиславу Ховалыгу о выполнении квоты по частичной мобилизации", — рассказали агентству.

В пресс-службе также сообщили, что жители региона по-прежнему могут получать повестки от военкоматов, документы направляются для уточнения информации. Как отметили власти Тувы, в общей сложности в республике мобилизовали почти 700 человек.

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Песков призвал быстро исправлять ошибки при информировании о мобилизации

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. Ранее Лайф рассказывал, какие кредитные и налоговые поблажки, пособия и отсрочки есть для мобилизованных. При этом сейчас правительство и Госдума в оперативном режиме готовят нормативные акты о дополнительных гарантиях для таких граждан. Например, уже одобрены поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Никита Осипов

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