В Туве завершена частичная мобилизация
В Туве выполнена квота по частичной мобилизации
В Туве завершена частичная мобилизация из-за выполнения квоты. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе руководителя республики.
"Сегодня военный комиссар республики Демир-оол Артына доложил главе республики Владиславу Ховалыгу о выполнении квоты по частичной мобилизации", — рассказали агентству.
В пресс-службе также сообщили, что жители региона по-прежнему могут получать повестки от военкоматов, документы направляются для уточнения информации. Как отметили власти Тувы, в общей сложности в республике мобилизовали почти 700 человек.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. Ранее Лайф рассказывал, какие кредитные и налоговые поблажки, пособия и отсрочки есть для мобилизованных. При этом сейчас правительство и Госдума в оперативном режиме готовят нормативные акты о дополнительных гарантиях для таких граждан. Например, уже одобрены поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв