Три российских космонавта вернулись на Землю с МКС
Спускаемый аппарат "Союза МС-21" с тремя членами экипажа приземлился в степи Казахстана
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-21" с тремя членами экипажа вернулся на Землю после космической экспедиции. Об этом сообщает "Роскосмос".
Спускаемый аппарат "Союза МС-21" вернулся на Землю. Видео © "Роскосмос"
"Есть посадка! Экипаж пилотируемого корабля "С.П. Королёв" ("Союз МС-21") вернулся на Землю! Спускаемый аппарат приземлился на 147 км юго-восточнее Жезказгана в 13:57 мск", — сказано в записи в телеграм-канале госкорпорации.
К кораблю направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться. На Землю с Международной космической станции вернулись космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.
Ранее Лайф рассказывал, что запуск корабля Crew Dragon к МКС с россиянкой Анной Кикиной на борту перенесли из-за урагана "Иэн". Сейчас он назначен на 4 октября, а дополнительной датой запуска назначено 5 октября.
"Роскосмос"