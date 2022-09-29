Три российских космонавта вернулись на Землю с МКС

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-21" с тремя членами экипажа вернулся на Землю после космической экспедиции. Об этом сообщает "Роскосмос".

Спускаемый аппарат "Союза МС-21" вернулся на Землю. Видео © "Роскосмос"

"Есть посадка! Экипаж пилотируемого корабля "С.П. Королёв" ("Союз МС-21") вернулся на Землю! Спускаемый аппарат приземлился на 147 км юго-восточнее Жезказгана в 13:57 мск", — сказано в записи в телеграм-канале госкорпорации.