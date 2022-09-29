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29 сентября, 11:22

Три российских космонавта вернулись на Землю с МКС

Спускаемый аппарат "Союза МС-21" с тремя членами экипажа приземлился в степи Казахстана

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-21" с тремя членами экипажа вернулся на Землю после космической экспедиции. Об этом сообщает "Роскосмос".

Спускаемый аппарат "Союза МС-21" вернулся на Землю. Видео © "Роскосмос"

"Есть посадка! Экипаж пилотируемого корабля "С.П. Королёв" ("Союз МС-21") вернулся на Землю! Спускаемый аппарат приземлился на 147 км юго-восточнее Жезказгана в 13:57 мск", — сказано в записи в телеграм-канале госкорпорации.

К кораблю направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться. На Землю с Международной космической станции вернулись космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

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Ранее Лайф рассказывал, что запуск корабля Crew Dragon к МКС с россиянкой Анной Кикиной на борту перенесли из-за урагана "Иэн". Сейчас он назначен на 4 октября, а дополнительной датой запуска назначено 5 октября.

Обложка ©

"Роскосмос"

Артур Лапсаков

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