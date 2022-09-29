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Опубликовано 29 сентября 2022, 12:43
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Появилось видео столкновения российских танкистов с техникой ВСУ в лесополосе

Минобороны показало работу танкистов Тихоокеанского флота в зоне спецоперации

Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской военной техники танкистами Тихоокеанского флота. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Боевая работа танкистов Тихоокеанского флота в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Расчётами беспилотных летательных аппаратов, работающими в тесном взаимодействии с морскими пехотинцами, были обнаружены танки ВСУ, которые передвигались в лесополосе", — сказано в записи.

Противник незамедлительно атаковал два танка Т-80БВ и боевые машины морской пехоты БМП-3, однако в ходе боестолкновения российский танк прямой наводкой поразил украинскую боевую машину.

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Ранее было опубликовано видео уничтожения силами ВДВ позиций ВСУ в лесополосе. В ходе атаки также были применены гранаты, сброшенные с квадрокоптеров, указали в Минобороны.

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Telegram / Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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