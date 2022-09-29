В Госдуме заявили о подозрительных совпадениях после ЧП на "Северных потоках"

Россия не заинтересована в совершении диверсий на "Северных потоках". Об этом в беседе с РИА ФАН заявила депутат Государственной думы РФ Мария Бутина.

"Кто мог совершить такую диверсию? Я здесь руководствуюсь очень древним принципом "смотри, кому выгодно". России такое действие совершать незачем", — отметила она.

Депутат обратила внимание на то, что в день инцидента открыли газопровод Baltic Pipeline, который идёт из Норвегии в Польшу через территорию Дании. При этом парламентарий подчеркнула, что не хочет ничего утверждать бездоказательно. По словам Бутиной, сейчас Россию пытаются выставить страной-изгоем. Однако этого сделать не получится, подчеркнула депутат, так как большинство государств поддерживают Москву.