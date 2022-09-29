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29 сентября, 13:41

В Госдуме заявили о подозрительных совпадениях после ЧП на "Северных потоках"

Бутина заявила, что России незачем совершать диверсии на "Северных потоках"

Россия не заинтересована в совершении диверсий на "Северных потоках". Об этом в беседе с РИА ФАН заявила депутат Государственной думы РФ Мария Бутина.

"Кто мог совершить такую диверсию? Я здесь руководствуюсь очень древним принципом "смотри, кому выгодно". России такое действие совершать незачем", — отметила она.

Депутат обратила внимание на то, что в день инцидента открыли газопровод Baltic Pipeline, который идёт из Норвегии в Польшу через территорию Дании. При этом парламентарий подчеркнула, что не хочет ничего утверждать бездоказательно. По словам Бутиной, сейчас Россию пытаются выставить страной-изгоем. Однако этого сделать не получится, подчеркнула депутат, так как большинство государств поддерживают Москву.

В Кремле не исключили, что ЧП на "Северных потоках" могло быть терактом

В Кремле не исключили, что ЧП на "Северных потоках" могло быть терактом

Ранее китайский аналитик Лю Хун заявил, что за диверсиями на "Северных потоках" стоят Польша и США. Эксперт напомнил, что экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский после происшествия написал в социальных сетях пост, в котором выразил благодарность Америке.

Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", которая была заполнена техническим газом. Позже оказалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". Это произошло в результате разрушений, которые, по данным компании Nord Stream AG, носят беспрецедентный характер. 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвёртую утечку газа из трубопроводов. В РФ возбудили дело об акте международного терроризма после ЧП на "Северных потоках".

Обложка ©

Getty Images / Stefan Sauer / picture alliance

Никита Осипов

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