Извинились и отпустили: Мобилизованного после сообщения о смене прописки студента вернули домой
Студента, мобилизованного после сообщения о смене прописки в Подмосковье, отпустили
Студента колледжа в подмосковном Одинцове Даниила Жаркова, который пришёл в военкомат сообщить о смене прописки, но получил повестку и отправился в учебную часть, вернули домой. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на парня и его жену Екатерину.
Супруги рассказали, что у всех произошла путаница с документами. Так, студент сначала вовремя не сообщил военкомату, что сменил адрес прописки. А затем его не стали слушать в военкомате. На конечный результат истории повлияло то, что её распространили СМИ. Тогда сотрудники военкомата разобрались в ситуации, а затем извинились и вернули парня в руки жене.
Ранее Лайф писал, что в Подмосковье военкомат мобилизовал студента колледжа, решившего сообщить о смене прописки. Ему прямо на месте заявили, что "разбираться будут позже", хотя парень не подпадает под критерии частичной мобилизации. В результате за освобождение студента боролась не только его супруга, но и преподаватели колледжа, ведь до диплома Даниилу осталось всего полгода, поэтому как минимум до этого времени отсрочка должна быть гарантирована.
Telegram / Mash