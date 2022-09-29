Извинились и отпустили: Мобилизованного после сообщения о смене прописки студента вернули домой

Студента колледжа в подмосковном Одинцове Даниила Жаркова, который пришёл в военкомат сообщить о смене прописки, но получил повестку и отправился в учебную часть, вернули домой. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на парня и его жену Екатерину.

Супруги рассказали, что у всех произошла путаница с документами. Так, студент сначала вовремя не сообщил военкомату, что сменил адрес прописки. А затем его не стали слушать в военкомате. На конечный результат истории повлияло то, что её распространили СМИ. Тогда сотрудники военкомата разобрались в ситуации, а затем извинились и вернули парня в руки жене.