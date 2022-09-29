В ЛНР заявили о полном уходе украинской гривны из оборота
Мирошник: В ЛНР гривны нет уже давно ни в каком обороте
В Луганской Народной Республике украинская гривна уже полностью вышла из оборота. Соответствующее заявление сделал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
"Если говорить о ЛНР, уже очень давно её нет ни в каком обороте", — приводит ТАСС его слова.
Также он добавил, что процесс ликвидации таможни между ЛНР и Россией затянется на месяцы.
Как уже писал Лайф, Национальный банк Украины девальвировал гривну на 25% по отношению к американской валюте. Причиной называется изменение "фундаментальных характеристик экономики" страны. Теперь курс опустился до 36,5686 гривны за доллар США.
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