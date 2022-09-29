В ЛНР заявили о полном уходе украинской гривны из оборота

В Луганской Народной Республике украинская гривна уже полностью вышла из оборота. Соответствующее заявление сделал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"Если говорить о ЛНР, уже очень давно её нет ни в каком обороте", — приводит ТАСС его слова.

Также он добавил, что процесс ликвидации таможни между ЛНР и Россией затянется на месяцы.