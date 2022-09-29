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29 сентября, 13:31

В ЛНР заявили о полном уходе украинской гривны из оборота

Мирошник: В ЛНР гривны нет уже давно ни в каком обороте

В Луганской Народной Республике украинская гривна уже полностью вышла из оборота. Соответствующее заявление сделал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"Если говорить о ЛНР, уже очень давно её нет ни в каком обороте", приводит ТАСС его слова.

Также он добавил, что процесс ликвидации таможни между ЛНР и Россией затянется на месяцы.

Падение курса гривны на четверть объяснили деградацией экономики Украины

Падение курса гривны на четверть объяснили деградацией экономики Украины

Как уже писал Лайф, Национальный банк Украины девальвировал гривну на 25% по отношению к американской валюте. Причиной называется изменение "фундаментальных характеристик экономики" страны. Теперь курс опустился до 36,5686 гривны за доллар США.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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