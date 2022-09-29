Норвегия допускает бойкот Кубка мира и ЧМ по лыжным гонкам в случае возвращения россиян

Сборная Норвегии может отказаться от выступления в Кубке и чемпионате мира в случае возвращения на международную арену российских спортсменов. Об этом сообщает информационное агентство NTB со ссылкой на главу Комитета по лыжным гонкам Федерации лыжных видов спорта Норвегии Турбьорна Скугстада.

"Если россиян всё-таки вернут, нам придётся в кратчайшие сроки сформулировать свою позицию. Конечно, мы готовы соревноваться со всеми спортсменами из всех стран, но в данном случае речь идёт о выборе ценностей. Я лично против допуска россиян даже в нейтральном статусе. Не исключаю, что мы будет бойкотировать соревнования в случае допуска россиян", — сказал Скугстад.