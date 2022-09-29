Норвегия допускает бойкот Кубка мира и ЧМ по лыжным гонкам в случае возвращения россиян
Сборная Норвегии может отказаться от выступления в Кубке и чемпионате мира в случае возвращения на международную арену российских спортсменов. Об этом сообщает информационное агентство NTB со ссылкой на главу Комитета по лыжным гонкам Федерации лыжных видов спорта Норвегии Турбьорна Скугстада.
На прошлой неделе генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что российские лыжники могут вернуться на международные старты, в том числе на Кубок и чемпионат мира, уже в декабре этого года. Окончательное решение должно быть принято в конце октября.
"Если россиян всё-таки вернут, нам придётся в кратчайшие сроки сформулировать свою позицию. Конечно, мы готовы соревноваться со всеми спортсменами из всех стран, но в данном случае речь идёт о выборе ценностей. Я лично против допуска россиян даже в нейтральном статусе. Не исключаю, что мы будет бойкотировать соревнования в случае допуска россиян", — сказал Скугстад.
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