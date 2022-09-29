Пострадавшую при атаке колонны беженцев в Харьковской области девочку направили в Москву
Серьёзно пострадавшая при обстреле колонны беженцев в Харьковской области девочка направлена на лечение в Москву. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев.
"Есть дети среди погибших и тяжелораненая девочка. Она сейчас госпитализирована и направляется на территорию России, в Ростовскую область, далее она будет переправлена в Москву", — сказал он в эфире Первого канала.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела также пострадало семь человек, в том числе двое детей. Всех пострадавших было решено эвакуировать в медучреждения Луганской Народной Республики. Информации о погибших не было, однако позднее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что в результате атаки погибло около 30 человек.
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