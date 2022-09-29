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29 сентября, 13:21

Пострадавшую при атаке колонны беженцев в Харьковской области девочку направили в Москву

Серьёзно пострадавшая при обстреле колонны беженцев в Харьковской области девочка направлена на лечение в Москву. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев.

"Есть дети среди погибших и тяжелораненая девочка. Она сейчас госпитализирована и направляется на территорию России, в Ростовскую область, далее она будет переправлена в Москву", — сказал он в эфире Первого канала.

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Ранее сообщалось, что в результате обстрела также пострадало семь человек, в том числе двое детей. Всех пострадавших было решено эвакуировать в медучреждения Луганской Народной Республики. Информации о погибших не было, однако позднее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что в результате атаки погибло около 30 человек.

Обложка ©

Shutterstock / YuryKara

Артур Лапсаков

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