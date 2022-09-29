Пострадавшую при атаке колонны беженцев в Харьковской области девочку направили в Москву

Серьёзно пострадавшая при обстреле колонны беженцев в Харьковской области девочка направлена на лечение в Москву. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев.

"Есть дети среди погибших и тяжелораненая девочка. Она сейчас госпитализирована и направляется на территорию России, в Ростовскую область, далее она будет переправлена в Москву", — сказал он в эфире Первого канала.