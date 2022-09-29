В Госдуме захотели освободить ветеранов от уплаты транспортного налога

В Государственной думе выступили с идеей освободить ветеранов боевых действий от уплаты налога на машины с двигателем мощностью до 200 л.с. С соответствующим предложением депутат Евгений Фёдоров обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

"Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения единой федеральной льготы — освобождения ветеранов боевых действий от уплаты налога с одного транспортного средства мощностью до 200 л.с., оставив за регионами право применять дополнительные льготы, в том числе в отношении автомобилей с большей мощностью двигателя", — сказано в письме, которое оказалось в распоряжении RT.

Фёдоров напомнил, что сейчас для ветеранов боевых действий есть множество мер поддержки. При этом единой федеральной льготы в сфере уплаты транспортного налога нет. По мнению депутата, каждый российский субъект может предоставлять это право по своему усмотрению.

Кроме того, парламентарий отметил, что в некоторых регионах ветераны уже не платят транспортный налог. А в ряде субъектов у данной категории граждан в этом плане есть скидки или освобождение в случае, если человек пользуется машиной с маломощными двигателями, отметил депутат.