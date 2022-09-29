В Госдуме захотели освободить ветеранов от уплаты транспортного налога
Депутат Фёдоров призвал создать федеральную льготу по транспортному налогу для ветеранов
В Государственной думе выступили с идеей освободить ветеранов боевых действий от уплаты налога на машины с двигателем мощностью до 200 л.с. С соответствующим предложением депутат Евгений Фёдоров обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
"Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения единой федеральной льготы — освобождения ветеранов боевых действий от уплаты налога с одного транспортного средства мощностью до 200 л.с., оставив за регионами право применять дополнительные льготы, в том числе в отношении автомобилей с большей мощностью двигателя", — сказано в письме, которое оказалось в распоряжении RT.
Фёдоров напомнил, что сейчас для ветеранов боевых действий есть множество мер поддержки. При этом единой федеральной льготы в сфере уплаты транспортного налога нет. По мнению депутата, каждый российский субъект может предоставлять это право по своему усмотрению.
Кроме того, парламентарий отметил, что в некоторых регионах ветераны уже не платят транспортный налог. А в ряде субъектов у данной категории граждан в этом плане есть скидки или освобождение в случае, если человек пользуется машиной с маломощными двигателями, отметил депутат.
Ранее Лайф писал, что депутат Светлана Бессараб отреагировала на идею освободить мобилизованных россиян от штрафов за нарушения ПДД. Она отметила, что если речь идёт об административном правонарушении и отсутствии вреда участникам дорожного движения, то данная инициатива может быть "объективно необходимой мерой".
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