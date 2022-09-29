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Регион
Опубликовано 29 сентября 2022, 13:02
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Актёр Скляр опроверг сообщения об отъезде в зону СВО

Актёр Игорь Скляр опроверг сообщения об отъезде в зону спецоперации

Актёр Игорь Скляр. Обложка © Getty Images / Oleg Nikishin

Актёр Игорь Скляр. Обложка © Getty Images / Oleg Nikishin

Народный артист России Игорь Скляр опроверг информацию об отъезде в зону специальной военной операции. Об этом 64-летний актёр сообщил RT. Он отметил, что этими слухами его уже "три дня достают" журналисты.

"Мне прислали какую-то чумовую ссылку, где 50 человек разных артистов — от Шуры до Машкова, я в том числе", — сказал артист, комментируя появившиеся слухи.

Скляр также добавил, что он вряд ли подпадает под частичную мобилизацию. Во-первых, возраст уже не тот, а во-вторых, его военно-учётной специальности — "рядовой-кавалерист" — сейчас уже нет.

Ранее в ряде СМИ сообщили о том, что Скляр принял решение отправиться на фронт. Утверждалось, что через три дня актёр якобы уже окажется в зоне боевых действий. Также журналисты писали, что после объявления частичной мобилизации многие отечественные знаменитости добровольно пришли в военкоматы.

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А ранее Лайф сообщал, что звезда "Последнего героя" подпал под мобилизацию и отправляется на фронт снайпером. Мужчина получил повестку из военкомата 21 сентября. Он без капли сомнений принял решение отправиться служить, сменив камеры и софиты на шлем и бронежилет.

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Наталья Демьянова
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