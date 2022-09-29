Глава Международной ассоциации бокса Кремлёв уверен, что отстранение россиян скоро снимут

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв уверен, что совет директоров организации в ближайшее время допустят к международным соревнованиям. Об этом он заявил на форуме "Россия — спортивная держава" в Кемерове.

"Учитывая, что у нас прошёл конгресс, у нас новый совет директоров, уверен, он примет правильное решение. У нас есть обращение европейской конфедерации, они призывают допустить спортсменов, и я также призываю к этому. Думаю, что в ближайшее время Международная ассоциация бокса исправит эту ошибку. Мы не имеем права лишать наших любимых спортсменов их достижений, их мечты", — сказал Кремлёв.