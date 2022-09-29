Глава Международной ассоциации бокса Кремлёв уверен, что отстранение россиян скоро снимут
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв уверен, что совет директоров организации в ближайшее время допустят к международным соревнованиям. Об этом он заявил на форуме "Россия — спортивная держава" в Кемерове.
"Учитывая, что у нас прошёл конгресс, у нас новый совет директоров, уверен, он примет правильное решение. У нас есть обращение европейской конфедерации, они призывают допустить спортсменов, и я также призываю к этому. Думаю, что в ближайшее время Международная ассоциация бокса исправит эту ошибку. Мы не имеем права лишать наших любимых спортсменов их достижений, их мечты", — сказал Кремлёв.
Умар Кремлёв возглавляет IBA с декабря 2020 года. До этого он занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России.
В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. В начале марта IBA отстранила российских боксёров от турниров под своей эгидой.
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