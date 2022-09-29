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29 сентября, 13:03

Разносить повестки москвичам будут сотрудники ГИБДД

Сотрудников ГИБДД в Москве обязали помогать военкоматам разносить повестки

Инспекторы ГИБДД в Москве получили устное указание помогать военкоматам выдавать повестки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Для этого в одном из столичных округов выделили около десяти человек, которые с четырёх утра разными группами обходят адреса граждан, подпадающих под частичную мобилизацию. При этом сотрудникам велено совершать обходы в форме ППС, которую нужно либо приобрести, либо у кого-нибудь одолжить.

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Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что московские военкоматы отозвали ошибочно выписанные повестки. Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по повесткам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал, добавил градоначальник.

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"МВД Медиа"

Артур Лапсаков

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