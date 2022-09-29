Разносить повестки москвичам будут сотрудники ГИБДД

Для этого в одном из столичных округов выделили около десяти человек, которые с четырёх утра разными группами обходят адреса граждан, подпадающих под частичную мобилизацию. При этом сотрудникам велено совершать обходы в форме ППС, которую нужно либо приобрести, либо у кого-нибудь одолжить.