Разносить повестки москвичам будут сотрудники ГИБДД
Сотрудников ГИБДД в Москве обязали помогать военкоматам разносить повестки
Инспекторы ГИБДД в Москве получили устное указание помогать военкоматам выдавать повестки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Для этого в одном из столичных округов выделили около десяти человек, которые с четырёх утра разными группами обходят адреса граждан, подпадающих под частичную мобилизацию. При этом сотрудникам велено совершать обходы в форме ППС, которую нужно либо приобрести, либо у кого-нибудь одолжить.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что московские военкоматы отозвали ошибочно выписанные повестки. Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по повесткам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал, добавил градоначальник.