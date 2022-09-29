Собаки оказались способны унюхать стресс человека

Учёные из Королевского университета в Белфасте выяснили, что собаки умеют по дыханию и потоотделению определять стресс у человека. Результаты исследования они опубликовали в журнале PLOS One.

Команда специалистов взяла у 36 человек образцы пота и выдыхаемого воздуха до того, как они решили сложную математическую задачу, и после. А ещё участники исследования прошли анкетирование, ответив на вопросы о собственных ощущениях стресса. Затем учёные взяли образцы лишь тех испытуемых, у которых повышались давление и пульс.

В исследовании участвовали также четыре собаки, которым дали понюхать образцы пота расслабленного и напряжённого человека, собранные с разницей в четыре минуты. Хвостатые смогли правильно определить испытуемых, испытывающих стресс. Таким образом, подчеркнули учёные, собакам не нужны визуальные или звуковые сигналы для того, чтобы понять, какие люди находятся в состоянии напряжения.