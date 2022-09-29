Бесстрашные школьницы из "освобождённого" ВСУ Купянска рассказали украинскому пропагандисту, что именно войска Незалежной бомбили центр города. При этом, когда контроль над населённым пунктом держали россияне, был полный порядок. В частности, наконец-то гражданам стали выплачивать зарплаты и можно было что-то купить.

Бесстрашные школьницы из Купянска рассказали неудобную правду украинскому пропагандисту. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Вероятнее всего, журналист хотел услышать от девочек рассказы о том, как они рады возвращению ВСУ, но что-то пошло не так. Услышать неудобную правду, видимо, пропагандист не рассчитывал.

"Когда украинцы заехали, сразу было понятно, что центр разбомбят. <...> Когда Россия была, ввели русские деньги хотя бы. Моя мама шесть месяцев без зарплаты была. Она хоть какие-то получила деньги", — рассказали школьницы.