Бесстрашные школьницы из Купянска рассказали неудобную правду украинскому пропагандисту
Бесстрашные школьницы из "освобождённого" ВСУ Купянска рассказали украинскому пропагандисту, что именно войска Незалежной бомбили центр города. При этом, когда контроль над населённым пунктом держали россияне, был полный порядок. В частности, наконец-то гражданам стали выплачивать зарплаты и можно было что-то купить.
Бесстрашные школьницы из Купянска рассказали неудобную правду украинскому пропагандисту. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
Вероятнее всего, журналист хотел услышать от девочек рассказы о том, как они рады возвращению ВСУ, но что-то пошло не так. Услышать неудобную правду, видимо, пропагандист не рассчитывал.
"Когда украинцы заехали, сразу было понятно, что центр разбомбят. <...> Когда Россия была, ввели русские деньги хотя бы. Моя мама шесть месяцев без зарплаты была. Она хоть какие-то получила деньги", — рассказали школьницы.
Ранее сообщалось, что украинских военных обвинили в похищении людей. В пресс-службе Администрации Харьковской области пояснили, что беженцы из Купянска рассказывают страшные вещи, которые происходят в городе после прихода ВСУ.
Telegram / Mash на Донбассе