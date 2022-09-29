В ДНР "деда Байдена" поблагодарили "zа нашу победу"

В центре Донецка появился билборд с "благодарностью" президенту США Джо Байдену. Как сообщает РИА "Новости" , рекламный щит расположен на одной из главных улиц города.

На плакате изображён американский лидер, а рядом с ним разместили надпись "Спасибо деду zа нашу победу". На билборде также есть информация о количестве проголосовавших граждан ДНР на референдуме о вхождении республики в состав РФ.

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Ранее главы этих республик и областей обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России.