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29 сентября, 13:37

В ДНР "деда Байдена" поблагодарили "zа нашу победу"

В центре Донецка появился билборд с Байденом и надписью "Спасибо деду zа нашу победу"

<p>Билборд с Байденом в Донецке. Обложка © Собкор <a href="https://vk.com/away.php?to=http://RuBaltic.Ru&post=-133814620_31183&cc_key=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RuBaltic.Ru</a> в Донецке</p>

Билборд с Байденом в Донецке. Обложка © Собкор RuBaltic.Ru в Донецке

В центре Донецка появился билборд с "благодарностью" президенту США Джо Байдену. Как сообщает РИА "Новости", рекламный щит расположен на одной из главных улиц города.

На плакате изображён американский лидер, а рядом с ним разместили надпись "Спасибо деду zа нашу победу". На билборде также есть информация о количестве проголосовавших граждан ДНР на референдуме о вхождении республики в состав РФ.

Подписание договоров о вхождении новых территорий в состав России состоится 30 сентября

Подписание договоров о вхождении новых территорий в состав России состоится 30 сентября

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Ранее главы этих республик и областей обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России.

Варвара Романова

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