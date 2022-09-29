Верховный суд отказался вернуть осуждённому за незаконную охоту Рашкину статус депутата

Верховный суд РФ отклонил иск Валерия Рашкина о признании незаконным постановления Госдумы о лишении его депутатских полномочий из-за приговора по делу о незаконной охоте. Об этом сообщает РИА "Новости" .

В суде коммунист утверждал, что решение нижней палаты парламента было принято с многочисленными процедурными нарушениями. По мнению Рашкина, произошла так называемая "политическая расправа над оппозиционным депутатом". И в связи с этим он хотел добиться восстановления справедливости. Однако доводы Рашкина суд счёл неубедительными. К слову, стороны ответчика в лице Госдумы на заседании не было.