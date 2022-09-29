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29 сентября, 13:45

Верховный суд отказался вернуть осуждённому за незаконную охоту Рашкину статус депутата

Верховный суд РФ отклонил иск Валерия Рашкина о признании незаконным постановления Госдумы о лишении его депутатских полномочий из-за приговора по делу о незаконной охоте. Об этом сообщает РИА "Новости".

В суде коммунист утверждал, что решение нижней палаты парламента было принято с многочисленными процедурными нарушениями. По мнению Рашкина, произошла так называемая "политическая расправа над оппозиционным депутатом". И в связи с этим он хотел добиться восстановления справедливости. Однако доводы Рашкина суд счёл неубедительными. К слову, стороны ответчика в лице Госдумы на заседании не было.

"В удовлетворении исковых требований отказать", — огласил решение судья.

Место Рашкина в Госдуме займёт Удальцова

Место Рашкина в Госдуме займёт Удальцова

Напомним, что в апреле Рашкина приговорили к трём годам условно за незаконную охоту. Позже Госдума досрочно прекратила его полномочия. 337 депутатов проголосовали за, 58 — против, ещё 14 воздержались.

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VK / Валерий Рашкин

Наталья Исакова

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