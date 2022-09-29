"Глупость несусветная": Глава Дагестана извинился за "голосовые повестки" на улицах Дербента
Глава Дагестана извинился за решение призывать мужчин Дербента в военкомат по громкоговорителю
Глава Дагестана Сергей Меликов извинился за инцидент в Дербенте, где призывникам сообщали о необходимости явиться в военкомат посредством громкоговорителя прямо на улице.
"Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт! Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте", — написал Меликов в телеграм-канале, назвав задумку "несусветной глупостью".
Глава региона задался вопросом о том, кто уполномочил сотрудников военкомата организовывать подобную акцию, добавив, что такие решения дают почву для ненужных рассуждений и паники. Он также пообещал, что ответственные за "голосовые повестки" будут наказаны.
"Дорогие дербентцы, простите за эту выходку. Поручил всем ответственным лицам, в том числе правоохранительным органам, срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных!" — написал Меликов.
Напомним, что ранее очевидцы сняли на видео машину, которая ездила по улицам Дербента и оповещала мужчин о необходимости явиться в военкомат, имея при себе паспорт и военный билет.
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