"Глупость несусветная": Глава Дагестана извинился за "голосовые повестки" на улицах Дербента

Глава Дагестана Сергей Меликов извинился за инцидент в Дербенте, где призывникам сообщали о необходимости явиться в военкомат посредством громкоговорителя прямо на улице.

"Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт! Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте", — написал Меликов в телеграм-канале, назвав задумку "несусветной глупостью".

Глава региона задался вопросом о том, кто уполномочил сотрудников военкомата организовывать подобную акцию, добавив, что такие решения дают почву для ненужных рассуждений и паники. Он также пообещал, что ответственные за "голосовые повестки" будут наказаны.

"Дорогие дербентцы, простите за эту выходку. Поручил всем ответственным лицам, в том числе правоохранительным органам, срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных!" — написал Меликов.