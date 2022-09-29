Первое поражение Карпина: "Ростов" проиграл "Ахмату" в матче Кубка России с двумя пенальти

Грозненский "Ахмат" в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу одолел "Ростов" со счётом 3:1. Судил игру тульский арбитр Алексей Амелин.

Все мячи были забиты после перерыва. Сначала голами с пенальти обменялись ростовчанин Роман Тугарев и игрок хозяев Иван Олейников. На 79-й минуте вышедший на замену во втором тайме Олейников оформил дубль. Окончательный результат установил ивуарийский нападающий "Ахмата" Мохамед Конате.

Для "Ростова" поражение стало первым в сезоне во всех турнирах. Ранее команда Валерия Карпина дважды подряд победила в Кубке России и выдала десятиматчевую беспроигрышную серию в РПЛ.

"Ахмат", проводивший первый матч под руководством Сергея Ташуева, набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу группы С в Кубке России. "Ростов", у которого такое же количество баллов, уступает грозненцам по дополнительным показателям. У московского "Динамо" — четыре очка, у "Оренбурга" — два.

Две лучшие команды группы попадут в четвертьфинал Кубка России. Третья получит шанс пробиться в суперфинал в противостоянии с клубами из низших дивизионов.