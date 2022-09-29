Оператор "Северного потока" ожидает, что утечка газа прекратится 3 октября
Оператор газопровода "Северный поток" Nord Stream AG ожидает, что выход газа из-за утечек прекратится в следующий понедельник, 3 октября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
При этом, по его словам, какие-либо прогнозы давать относительно дальнейшей работы трубопровода нельзя до тех пор, пока специалисты оператора не прибудут на место происшествия для оценки масштаба последствий.
"Пока не будет результатов оценки ущерба, никаких прогнозов делать нельзя. Оценка ущерба может быть проведена на месте, как только нам удастся приблизиться к району", — сказал представитель.
Сейчас доступ в район аварии ограничен, добавил собеседник агентства.
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", которая была заполнена техническим газом. Позже оказалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". Это произошло в результате разрушений, которые, по данным компании Nord Stream AG, носят беспрецедентный характер. 29 сентября Береговая охрана Швеции обнаружила четвёртую утечку газа из трубопроводов. В РФ возбудили дело об акте международного терроризма после ЧП на "Северных потоках".
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