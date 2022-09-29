Оператор "Северного потока" ожидает, что утечка газа прекратится 3 октября

Оператор газопровода "Северный поток" Nord Stream AG ожидает, что выход газа из-за утечек прекратится в следующий понедельник, 3 октября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

При этом, по его словам, какие-либо прогнозы давать относительно дальнейшей работы трубопровода нельзя до тех пор, пока специалисты оператора не прибудут на место происшествия для оценки масштаба последствий.

"Пока не будет результатов оценки ущерба, никаких прогнозов делать нельзя. Оценка ущерба может быть проведена на месте, как только нам удастся приблизиться к району", — сказал представитель.