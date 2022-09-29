"Дискриминация в чистом виде": В СПЧ отреагировали на отказ банков оформлять ипотеку потенциальным призывникам

Случаи, когда российские банки отказывают в ипотеке мужчинам, которые потенциально подпадают под частичную мобилизацию, являются в чистом виде дискриминацией. Об этом в беседе с Лайфом заявил председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

"Прежде всего это дискредитация спецоперации. И это в принципе уже уголовное дело по большому счёту. Мы разговаривали с [сенатором Андреем] Клишасом, который сказал, что надо отслеживать эту ситуацию и надо вместе это делать, он готов обратиться в СК, как только у нас будет дополнительная информация", — сказал он.

Собеседник Лайфа добавил, что отказ в ипотеке по категории, подходящей под мобилизацию, то же самое, что и по половому признаку. Речь идёт об ограничении прав, что нарушает Конституцию РФ.

"Это в чистом виде дискриминация, если это открытая позиция банков. А такая ситуация может быть, потому что ряд топов в кредитных учреждениях не поддерживает СВО", — добавил Кабанов.