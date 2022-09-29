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29 сентября, 14:21

Минфин РФ в рублях исполнил обязательства по евробондам с погашением в 2035 году

Министерство финансов РФ в полном объёме исполнило обязательства по евробондам со сроком погашения в 2035 году в сумме 5,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что в соответствии с указом президента России от 22 июня 2022 года средства для выплаты необходимой суммы получены платёжным агентом по еврооблигациям — НКО АО "Национальный расчётный депозитарий".

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Ранее Лайф рассказывал, что в правительстве придумали, как быть с валютными долгами других стран. Такие меры в России намерены принять в связи с санкциями со стороны США и ЕС, которые ограничили межгосударственные расчёты Москвы с другими странами в долларах и евро.

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Unsplash

Варвара Романова
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