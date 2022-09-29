Минфин РФ в рублях исполнил обязательства по евробондам с погашением в 2035 году

Министерство финансов РФ в полном объёме исполнило обязательства по евробондам со сроком погашения в 2035 году в сумме 5,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что в соответствии с указом президента России от 22 июня 2022 года средства для выплаты необходимой суммы получены платёжным агентом по еврооблигациям — НКО АО "Национальный расчётный депозитарий".