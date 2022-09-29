Названы неожиданная причина и точное время смерти королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II умерла из-за преклонного возраста. Об этом говорится в свидетельстве, опубликованном Управлением документов Шотландии.

В документе буквально указывается, что монархиня умерла из-за "преклонного возраста" 8 сентября в 15:10 по местному времени (17:10 мск) в замке Балморал. Подпись под свидетельством поставила её дочь Анна.