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29 сентября, 14:16

Названы неожиданная причина и точное время смерти королевы Елизаветы II

Причиной смерти королевы Великобритании Елизаветы II стала старость

Королева Великобритании Елизавета II умерла из-за преклонного возраста. Об этом говорится в свидетельстве, опубликованном Управлением документов Шотландии.

В документе буквально указывается, что монархиня умерла из-за "преклонного возраста" 8 сентября в 15:10 по местному времени (17:10 мск) в замке Балморал. Подпись под свидетельством поставила её дочь Анна.

Теперь четыре имени: Первое фото надгробной плиты Елизаветы II и её мужа

Теперь четыре имени: Первое фото надгробной плиты Елизаветы II и её мужа

Лайф сообщал, что королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия. В Виндзоре в день похорон Елизаветы II побывало около ста тысяч человек.

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Сайт Букингемского дворца

Артур Лапсаков

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