Названы неожиданная причина и точное время смерти королевы Елизаветы II
Причиной смерти королевы Великобритании Елизаветы II стала старость
Королева Великобритании Елизавета II умерла из-за преклонного возраста. Об этом говорится в свидетельстве, опубликованном Управлением документов Шотландии.
В документе буквально указывается, что монархиня умерла из-за "преклонного возраста" 8 сентября в 15:10 по местному времени (17:10 мск) в замке Балморал. Подпись под свидетельством поставила её дочь Анна.
Лайф сообщал, что королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия. В Виндзоре в день похорон Елизаветы II побывало около ста тысяч человек.
Сайт Букингемского дворца