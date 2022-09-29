Стало известно об обстановке в самой горячей точке на Лиманском направлении
Командир отряда "Барс-13" Фомченков рассказал о сложной обстановке в посёлке Дробышево
Командир отряда "Барс-13" Сергей Фомченков рассказал о крайне сложной обстановке в посёлке Дробышево, ДНР, который сейчас считается самой горячей точкой на Лиманском направлении. Его слова приводит RT.
"Противник не оставляет попыток выбить нас из Дробышева. Противник многократно превосходит по численности. Атаки предпринимаются пехотой при поддержке артиллерии и авиации. Активно используются беспилотники", — отметил Фомченков.
Несмотря на усиление давления со стороны украинских войск, отряд продолжает удерживать свои позиции. Настроение среди бойцов, по словам Фомченкова, бодрое. Никто из них не собирается отдавать "ни пяди земли" ВСУ.
Поразил прямой наводкой: Появилось видео столкновения российских танкистов с техникой ВСУ в лесополосе
Ранее было опубликовано видео уничтожения силами ВДВ позиций ВСУ в лесополосе. В ходе атаки также были применены гранаты, сброшенные с квадрокоптеров, указали в Минобороны.
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