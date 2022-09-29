Минюст изменил список заболеваний, с которыми обвиняемых не будут помещать в СИЗО

Минюст РФ подготовил проект постановления правительства, в котором уточнил перечень заболеваний, являющихся основанием для применения к фигурантам уголовных дел более мягкой меры пресечения, чем заключение в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Так, список болезней, которых насчитывается ровно 90, теперь полностью соответствует кодам МКБ-10 (последняя версия международной классификации заболеваний). Это позволило смягчить условия, при которых обвиняемых на время следствия заключают под стражу.

"Во-вторых, и это очень важно, смягчены формулировки условий, для того чтобы не помещать человека в следственный изолятор", — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Там подчеркнули, что работа над списком велась несколько лет. Вместе с Титовым в ней принимали участие Минюст, ФСИН и Минздрав. Причём последнее ведомство уделило максимум внимания тому, чтобы исключить неоднозначность применения положений перечня.