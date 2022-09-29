Путин поручил выделять около 21,4 млрд рублей на Общероссийское движение детей и молодёжи
Правительство РФ с 2023 года ежегодно будет выделять около 21,4 миллиарда рублей на Общероссийское движение детей и молодёжи. Соответствующее поручение кабмину дал российский лидер Владимир Путин.
"Обеспечить выделение из федерального бюджета начиная с 2023 года бюджетных ассигнований в размере 21,35 миллиарда рублей ежегодно Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодёжи", — говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Помимо этого также планируется ежегодно выделять Минпросвещения 383 миллиона рублей на методическое и организационное сопровождение реализации программы развития социальной активности учащихся начальных классов "Орлята России".
Ранее Путин заявил, что Общероссийское движение детей и молодёжи не должно стать привилегией для жителей больших городов. По словам президента, возможность принимать в нём участие должна быть у детей даже с самых отдалённых территорий нашей необъятной страны.
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