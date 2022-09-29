Путин: Запад не хочет мириться с формированием более справедливого мироустройства

Однополярная гегемония неумолимо рушится, однако Запад не хочет мириться с формированием более справедливого мироустройства. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.

"На наших глазах идёт непростой процесс формирования более справедливого мироустройства. Это сопровождается известными, лежащими на поверхности проблемами. Однополярная гегемония неумолимо рушится", — сказал глава государства.

По словам российского лидера, это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Сейчас все могут наблюдать всё из этого вытекающее, добавил Путин.