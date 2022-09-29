МО РФ: Мобилизованные приступят к контролю освобождённых территорий после боевого слаживания

Граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, после боевого слаживания приступят к выполнению задач по контролю освобождённых территорий. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ведомство уточняет, что сначала мобилизованные прошли индивидуальную подготовку, а затем приступили к подготовке в составе взводов и рот, в ходе которой овладеют навыками действий в составе подразделений, освоят боевую технику и вооружение, отточат навыки огневой подготовки.