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29 сентября, 14:52

МО РФ: Мобилизованные приступят к контролю освобождённых территорий после боевого слаживания

Граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, после боевого слаживания приступят к выполнению задач по контролю освобождённых территорий. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ведомство уточняет, что сначала мобилизованные прошли индивидуальную подготовку, а затем приступили к подготовке в составе взводов и рот, в ходе которой овладеют навыками действий в составе подразделений, освоят боевую технику и вооружение, отточат навыки огневой подготовки.

"После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобождённых территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления", говорится в сообщении МО РФ.

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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. Ранее Лайф рассказывал, какие кредитные и налоговые поблажки, пособия и отсрочки есть для мобилизованных. При этом сейчас правительство и Госдума в оперативном режиме готовят нормативные акты о дополнительных гарантиях для таких граждан. Например, уже одобрены поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа и принят закон о кредитных каникулах.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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