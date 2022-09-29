Андрей Николишин избран президентом Федерации хоккея Москвы
Бывший нападающий сборной России Андрей Николишин возглавил Федерацию хоккея Москвы (ФХМ). Об этом сообщает пресс-служба организации.
На этом посту он сменил подавшего в отставку Сергея Менделеева. В ходе выборов президента Федерации кандидатура Николишина была единственной. За него проголосовали все 23 делегата, принимавшие участие в общем собрании ФХМ.
"Должность президента Федерации хоккея Москвы почётна, но в то же время накладывает высокую ответственность. Я понимаю это и полностью готов к выполнению всех обязательств. Надеюсь, с командой, которая успешно работает в ФХМ, мы совместно будем держаться намеченного курса, продолжать улучшать московский хоккей, воспитывать новые поколения мальчишек и девчонок", — сказал новый руководитель организации.
Андрей Николишин является чемпионом мира по хоккею 1993 года и бронзовым призёром Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити. На клубном уровне он выступал за московские ЦСКА и "Динамо", челябинский "Трактор", петербургский СКА, тольяттинскую "Ладу" и омский "Авангард". Став тренером, 49-летний специалист возглавлял "Трактор" и хабаровский "Амур", также он занимал должность скаута в клубе НХЛ "Чикаго Блэкхокс".
Федерация хоккея Москвы