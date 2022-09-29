Андрей Николишин избран президентом Федерации хоккея Москвы

Бывший нападающий сборной России Андрей Николишин возглавил Федерацию хоккея Москвы (ФХМ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

На этом посту он сменил подавшего в отставку Сергея Менделеева. В ходе выборов президента Федерации кандидатура Николишина была единственной. За него проголосовали все 23 делегата, принимавшие участие в общем собрании ФХМ.

"Должность президента Федерации хоккея Москвы почётна, но в то же время накладывает высокую ответственность. Я понимаю это и полностью готов к выполнению всех обязательств. Надеюсь, с командой, которая успешно работает в ФХМ, мы совместно будем держаться намеченного курса, продолжать улучшать московский хоккей, воспитывать новые поколения мальчишек и девчонок", — сказал новый руководитель организации.