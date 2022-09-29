Проекты поддержки жителей Донбасса получат гранты на сумму 2 млрд рублей

Проекты некоммерческих организаций, направленные на поддержку жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, получат президентские гранты на общую сумму 2 миллиарда рублей. При этом ещё 1,3 миллиарда рублей будут привлечены в качестве софинансирования. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Признаны победителями 493 проекта — 23%, почти каждый четвёртый из поступивших проектов признан победителем. На эти 493 проекта 2 миллиарда рублей выделяется из Фонда президентских грантов, ещё 1,3 миллиарда рублей — стороннее софинансирование. В общей сложности на проекты поддержки жителей освобождённых территорий будет направлено 3,3 миллиарда рублей", — отметил он после заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.

Кириенко отметил, что участвуют как проекты НКО из Донбаса, Херсонской и Запорожской областей, так и организации из РФ. Среди самых активных регионов страны он отметил Ростовскую, Белгородскую и Воронежскую области. Первый замглавы АП РФ также напомнил, что российский лидер Владимир Путин специально выделил Фонду президентских грантов 2 миллиарда рублей, чтобы они были направленны именно на такие инициативы.

В 2022 году на специальный конкурс был подан 2141 проект, принимались социальные идеи, связанные с оказанием помощи жителям Донбасса, людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, получили травмы, а также уязвимым группам, на жизни которых отразились введённые против России санкции.

Этот конкурс внеплановый, он стал уже третьим в текущем году. Предусмотренные на 2022-й состязания прошли в период до 10 июня. Так, за первое полугодие поддержку получил уже 3831 социально значимый проект. А в 2023 году в конкурсах Фонда президентских грантов появятся новые тематики. И речь идёт не только о тех, которые затронул внеплановый конкурс, но также о направлении, которого ещё не было, — поддержка семей участников спецоперации. В этой связи приём заявок на конкурс продлили до 31 октября, а итоги, как и планировалось, подведут в середине января.