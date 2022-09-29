Юрист рассказал, можно ли уйти на фронт вместе с четвероногим другом

Согласно приказу Минобороны РФ, мобилизованные россияне могут привести с собой на службу собаку, но заранее в военкомат необходимо предоставить документы, свидетельствующие о том, что четвероногий друг молод, здоров и обучен. Об этом в беседе с Лайфом рассказал юрист Андрей Лямзин.

Эксперт напомнил, что президент РФ Владимир Путин объявил с 21 сентября частичную мобилизацию. При этом в ходе обращения к нации он сообщил, что подписал соответствующий указ, а также пояснил, кто подлежит призыву. Однако президент не упомянул ничего про четвероногих друзей, о них не говорится и в документе.

"Поэтому этот вопрос до конца ещё не урегулирован. Важно отметить, что официального запрета на мобилизацию человека с собакой нет", — сказал юрист.

При этом он обратил внимание на приказ Минобороны от 19.03.2022 "Об установлении Порядка обращения со служебными животными в ВС России". Согласно документу, комплектование воинских частей такими хвостатыми осуществляется 470-м учебным центром служебного собаководства Армии РФ и федеральным госучреждением — 66-м учебным центром (межведомственным, методическим) путём приёма и постановки на балансовый учёт служебных собак, в том числе прибывших вместе с военными для прохождения службы. Причём для использования в 470-м УЦ четвероногий не должен быть старше восьми лет, а в 66-м УЦ (ММ) — старше пяти лет.

"Исходя из формулировки данной нормы, можно утверждать, что на службу лица могут прибыть вместе со своими собаками. В таком случае лицо, призванное на службу, должно заранее предоставить в военкомат документы, свидетельствующие, что он имеет здорового, молодого и обученного четвероногого", — объяснил Лямзин.

Таким образом, подчеркнул он, в настоящий момент нужно исходить из того, что Минобороны РФ не против призыва на военную службу новобранцев вместе с их питомцами.