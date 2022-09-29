Юрист рассказал, можно ли уйти на фронт вместе с четвероногим другом
Юрист Лямзин: Официального запрета на мобилизацию человека с собакой нет
Согласно приказу Минобороны РФ, мобилизованные россияне могут привести с собой на службу собаку, но заранее в военкомат необходимо предоставить документы, свидетельствующие о том, что четвероногий друг молод, здоров и обучен. Об этом в беседе с Лайфом рассказал юрист Андрей Лямзин.
Эксперт напомнил, что президент РФ Владимир Путин объявил с 21 сентября частичную мобилизацию. При этом в ходе обращения к нации он сообщил, что подписал соответствующий указ, а также пояснил, кто подлежит призыву. Однако президент не упомянул ничего про четвероногих друзей, о них не говорится и в документе.
"Поэтому этот вопрос до конца ещё не урегулирован. Важно отметить, что официального запрета на мобилизацию человека с собакой нет", — сказал юрист.
При этом он обратил внимание на приказ Минобороны от 19.03.2022 "Об установлении Порядка обращения со служебными животными в ВС России". Согласно документу, комплектование воинских частей такими хвостатыми осуществляется 470-м учебным центром служебного собаководства Армии РФ и федеральным госучреждением — 66-м учебным центром (межведомственным, методическим) путём приёма и постановки на балансовый учёт служебных собак, в том числе прибывших вместе с военными для прохождения службы. Причём для использования в 470-м УЦ четвероногий не должен быть старше восьми лет, а в 66-м УЦ (ММ) — старше пяти лет.
"Исходя из формулировки данной нормы, можно утверждать, что на службу лица могут прибыть вместе со своими собаками. В таком случае лицо, призванное на службу, должно заранее предоставить в военкомат документы, свидетельствующие, что он имеет здорового, молодого и обученного четвероногого", — объяснил Лямзин.
Таким образом, подчеркнул он, в настоящий момент нужно исходить из того, что Минобороны РФ не против призыва на военную службу новобранцев вместе с их питомцами.
Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутске питомник взял на передержку пса мобилизованного мужчины и ищет новых хозяев. Животное абсолютно здорово, но переживает разлуку со своим двуногим другом.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. Ранее Лайф рассказывал, какие кредитные и налоговые поблажки, пособия и отсрочки есть для мобилизованных. При этом сейчас правительство и Госдума в оперативном режиме готовят нормативные акты о дополнительных гарантиях для таких граждан. Например, уже одобрены поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа и принят закон о кредитных каникулах.
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