Эксперт рассказал о недопустимой халатности зарубежных IT-гигантов

Иностранные IТ-гиганты могут получать персональные данные пользователей без их разрешения. Но это лишь половина проблемы, ведь многие компании из-за своего масштаба и сложности выстроенных процессов элементарно не понимают, как система собирает, обрабатывает и хранит информацию. Об этом предупредил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов.

"Учитывая, как много сведений о себе современный человек доверяет приложениям, браузерам и операционным системам, подобная халатность недопустима", — сказал он в беседе с Лайфом.

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь любого IТ-гиганта заботят собственные доходы, а на проблемы пользователя он обращает внимание только в случае, когда из-за этого начинаются проблемы у самой корпорации. Это означает, что компания вполне может считать нормальным не сообщать людям о каких-либо проблемах, даже если они касаются их персональных данных. По этой причине не стоит слепо доверять обещаниям IТ-гигантов, убеждён Виноградов.

По его словам, сейчас власти РФ активно работают над защитой персональных данных россиян в Сети. Для этого принимается ряд мер, которые, в частности, ужесточают ответственность за неправомерный сбор, хранение и обработку данных, резюмировал наш собеседник.